У криворіжця виявили гранату і наркотики: яке покарання чекає на чоловіка

Правоохоронці Кривого Рогу провели санкціонований обшук.

На території Металургійного району у квартирі чоловіка вилучили корпус гранати «Ф-1» та запал «УЗРГМ-2», а також метамфетамін у сліп-пакетиках та в контейнері.

Про це йдеться на сторінці Криворізького районного управління поліції.

Все вилучене направили на експертне дослідження. Чоловіку повідомили про підозру та обраний запобіжний захід. За даним фактом відкрито кримінальні провадження за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та частиною 1 статті 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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