Чоловіку повідомили про підозру та обраний запобіжний захід.
Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За даним фактом відкрито кримінальні провадження за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та частиною 1 статті 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.