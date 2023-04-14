У криворіжця виявили гранату і наркотики: яке покарання чекає на чоловіка - Днепр Инфо
У криворіжця виявили гранату і наркотики: яке покарання чекає на чоловіка
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Сегодня 21:15

Правоохоронці Кривого Рогу провели санкціонований обшук.

Новости Днепра про У криворіжця виявили гранату і наркотики: яке покарання чекає на чоловіка

На території Металургійного району у квартирі чоловіка вилучили корпус гранати «Ф-1» та запал «УЗРГМ-2», а також метамфетамін у сліп-пакетиках та в контейнері.

Про це йдеться на сторінці Криворізького районного управління поліції.

Все вилучене направили на експертне дослідження.

Чоловіку повідомили про підозру та обраний запобіжний захід.

Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та частиною 1 статті 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

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Новости Днепра про У криворіжця виявили гранату і наркотики: яке покарання чекає на чоловікаУкраїнська Новости Днепра про У криворіжця виявили гранату і наркотики: яке покарання чекає на чоловікаРусский

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