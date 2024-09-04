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У Кривому Розі зросла кількість постраждалих через ранковий удар

Сьогодні 17:17
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Число постраждалих збільшилося.

Новости Днепра про У Кривому Розі зросла кількість постраждалих через ранковий удар

У Кривому Розі вже 6 постраждалих через ракетний обстріл міста, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. 

Після ракетної атаки на місто з переломом 58-річна жінка. Вона поки що буде в лікарні під наглядом медиків. 

Число багатоповерхівок, де побиті вікна, перевищило пів сотні. У місті пошкоджено 5 навчальних закладів та 8 магазинів. Зачепило бізнес-центр, кафе, салони краси. Побиті й 9 автівок місцевих.

Людям надають психологічну допомогу. Поруч з ними всі служби та благодійники. Одні фіксують руйнування. Інші видають будматеріали, аби тимчасово закрити побите.

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Новости Днепра про У Кривому Розі зросла кількість постраждалих через ранковий ударУкраїнська

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