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  • У Кривому Розі зрадники поширювали в мережі дописи в підтримку “руського міра”

У Кривому Розі зрадники поширювали в мережі дописи в підтримку “руського міра”

Сьогодні 10:33
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У Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік та жінка поширювали в соцмережах дописи, у яких возвеличували країну-терористку Росію, а також закликали знищувати український народ.

Новости Днепра про У Кривому Розі зрадники поширювали в мережі дописи в підтримку

Колаборанти просували наративи про “руський мір”, за що тепер їм загрожує ув’язнення. Про це повідомляє пресслужба прокуратури в Дніпропетровській області. 

Жінка схвалювала проведення так званої “спецоперації” в Україні, возвеличуючи керівництво Кремля та безпосередньо президента-диктатора Путіна. Чоловік же закликав до знищення України та її громадян. 

Під час обшуків за місцепроживанням зрадників у них вилучили мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Фігурантам справи повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності за частиною 1 статті 111-1 Кримінального кодексу України. 

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