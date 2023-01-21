У Кривому Розі зрадники поширювали в мережі дописи в підтримку “руського міра”

У Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік та жінка поширювали в соцмережах дописи, у яких возвеличували країну-терористку Росію, а також закликали знищувати український народ.

Колаборанти просували наративи про “руський мір”, за що тепер їм загрожує ув’язнення. Про це повідомляє пресслужба прокуратури в Дніпропетровській області.

Жінка схвалювала проведення так званої “спецоперації” в Україні, возвеличуючи керівництво Кремля та безпосередньо президента-диктатора Путіна. Чоловік же закликав до знищення України та її громадян.

Під час обшуків за місцепроживанням зрадників у них вилучили мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Фігурантам справи повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності за частиною 1 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

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