У Кривому Розі знову пролунав вибух: коментар Вілкула

У регіоні якраз триває повітряна тривога.

Сьогодні, 26 вересня, у Кривому Розі близько 9:25 пролунав вибух.

Як пізніше повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста, усе нормально.

Все нормально. Конкретика пізніше, – написав він.

Зазначимо, моніторингові канали повідомляють, що у місті спрацювала ППО. Чекаємо на офіційну інформацію!

А поки будьте в безпечних місцях!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі росіяни вдарили по одному із підприємств: ймовірно, балістика.

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