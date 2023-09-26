У Кривому Розі знову пролунав вибух: коментар Вілкула

Сьогодні, 26 вересня, у Кривому Розі близько 9:25 пролунав вибух.
Як пізніше повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста, усе нормально.
Все нормально. Конкретика пізніше, – написав він.
Зазначимо, моніторингові канали повідомляють, що у місті спрацювала ППО. Чекаємо на офіційну інформацію!
А поки будьте в безпечних місцях!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі росіяни вдарили по одному із підприємств: ймовірно, балістика.
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Без паніки!
Сьогодні, 26 вересня, близько 6:25 у Кривому Розі пролунав вибух.
Сьогодні, 26 вересня, близько 6:25 у Кривому Розі пролунав вибух.
Вересень 2023 повноцінний четвертий місяць літа.