У Кривому Розі знову працюватимуть дитсадки, але є нюанс

У Кривому Розі планують відкрити дитячі садочки, але тільки ті, де є бомбосховища.

Про це розповів голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, мешканці Кривого Рогу неодноразово зверталися з проханням відкрити садочки та школи для роботи офлайн.

З 15 квітня в місті відновлять роботу деякі дитячі садочки. Втім, вони будуть працювати експериментально у режимі чергових груп. А уже з 1 вересня, якщо безпекова ситуація буде стабільною, відновлять навчання в режимі офлайн криворізькі школи.

102 заклади освіти мають дозвіл від ДСНС на використання сховищ, що є обов’язковою умовою для їх роботи. З 1 березня відновилися курси для підготовки дітей, які планують вступати до 1 класу. Заняття проводять у 12 таких садках та 65 школах.

Закінчуються ремонти ще 46 укриттів. Це не просто – “стільчики поставити”. Це електропроводка, вентиляція, санвузли та багато іншого – сховища укомплектовуються всім необхідним для перебування дітей, – зазначив Вілкул.

Вілкул зазначив, що не у всіх школах можливо створити укриття, бо будівлі не були спроєктовані так, щоб мати сховище. До прикладу, у Саксаганському районі Кривого Рогу в жодному садочку немає можливості облаштувати бомбосховище.

Через це заняття проходитимуть лише там, де є укриття, кількість дітей не повинна буде перевищувати кількість місць у укриттях, та виключно з письмової згоди батьків.

Нагадаємо, цього року на Дніпропетровщині більшість шкіл та дитсадочків працює в режимі онлайн через безпекову ситуацію в регіоні.

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