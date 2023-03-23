У Кривому Розі знову працюватимуть дитсадки, але є нюанс

Про це розповів голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
За його словами, мешканці Кривого Рогу неодноразово зверталися з проханням відкрити садочки та школи для роботи офлайн.
З 15 квітня в місті відновлять роботу деякі дитячі садочки. Втім, вони будуть працювати експериментально у режимі чергових груп. А уже з 1 вересня, якщо безпекова ситуація буде стабільною, відновлять навчання в режимі офлайн криворізькі школи.
102 заклади освіти мають дозвіл від ДСНС на використання сховищ, що є обов’язковою умовою для їх роботи. З 1 березня відновилися курси для підготовки дітей, які планують вступати до 1 класу. Заняття проводять у 12 таких садках та 65 школах.
Закінчуються ремонти ще 46 укриттів. Це не просто – “стільчики поставити”. Це електропроводка, вентиляція, санвузли та багато іншого – сховища укомплектовуються всім необхідним для перебування дітей, – зазначив Вілкул.
Вілкул зазначив, що не у всіх школах можливо створити укриття, бо будівлі не були спроєктовані так, щоб мати сховище. До прикладу, у Саксаганському районі Кривого Рогу в жодному садочку немає можливості облаштувати бомбосховище.
Через це заняття проходитимуть лише там, де є укриття, кількість дітей не повинна буде перевищувати кількість місць у укриттях, та виключно з письмової згоди батьків.
Нагадаємо, цього року на Дніпропетровщині більшість шкіл та дитсадочків працює в режимі онлайн через безпекову ситуацію в регіоні.
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