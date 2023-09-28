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У Кривому Розі знайшли три протитанкові міни: лежали просто неба

Сьогодні 09:01
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Учора, 27 вересня, у Кривому Розі на житловому масиві 44-й квартал знайшли три протитанкові міни.
Новости Днепра про У Кривому Розі знайшли три протитанкові міни: лежали просто неба

Фото ілюстративне.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що криворіжець натрапив на них у лісопосадці та одразу викликав правоохоронців.

На місце прибули вибухотехніки, вони огородили місце знахідки.

Як з’ясувалося, ці міни не бойові – вони навчальні.

Новости Днепра про У Кривому Розі знайшли три протитанкові міни: лежали просто неба

Новости Днепра про У Кривому Розі знайшли три протитанкові міни: лежали просто неба

Зазначимо, якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а телефонуйте “101” чи “102”!

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Новости Днепра про У Кривому Розі знайшли три протитанкові міни: лежали просто небаУкраїнська

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