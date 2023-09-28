У Кривому Розі знайшли три протитанкові міни: лежали просто неба

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що криворіжець натрапив на них у лісопосадці та одразу викликав правоохоронців.
На місце прибули вибухотехніки, вони огородили місце знахідки.
Як з’ясувалося, ці міни не бойові – вони навчальні.
Зазначимо, якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а телефонуйте “101” чи “102”!
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