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У Кривому Розі знайшли 17-річну дівчинку, яка втекла з дому на Сумщині

Сьогодні 10:09
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Поліцейські розшукали 17-річну дівчинку, яка втекла з дому в Сумській області.

Новости Днепра про У Кривому Розі знайшли 17-річну дівчинку, яка втекла з дому на Сумщині

Про втечу 17-річної дівчинки поліції повідомила її мама. Жінка розповіла, що її неповнолітня донька без дозволу поїхала до Кривого Рогу. Поліцейський офіцер Дружбівської громади повідомив колегам та скоординував їх щодо можливого місця перебування дівчини. Після цього її розшукали. Де саме перебувала підліток у місті не повідомляється.

Як повідомили в поліції Сумської області, 17-річну дівчинку передали матері. З дитиною все добре.

Поліцейський офіцер громади провів з родиною профілактичну бесіду та наголосив на недопущенні подібних випадків у подальшому.

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Новости Днепра про У Кривому Розі знайшли 17-річну дівчинку, яка втекла з дому на СумщиніУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі знайшли 17-річну дівчинку, яка втекла з дому на СумщиніРусский

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