У Кривому Розі зіткнулися фура та легковик: в одного із водіїв струс мозку

Учора, 27 липня, на вулиці Нікопольське шосе у Кривому Розі сталася аварія.

Там зіткнулися вантажівка Mercdes-Benz Atego та легковик Daewoo Lanos, водій останнього авто опинився у пастці.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Постраждалого за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували рятувальники.

40-річного чоловіка з попереднім діагнозом “закритий перелом правої ключиці та струс головного мозку” госпіталізували до лікарні.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

Будь ласка, будьте уважні та обережні за кермом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на трасі Дніпро-Кривий Ріг палала фура (ФОТО).

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