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  • У Кривому Розі зіткнулися фура та легковик: в одного із водіїв струс мозку

У Кривому Розі зіткнулися фура та легковик: в одного із водіїв струс мозку

Сьогодні 10:00
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Учора, 27 липня, на вулиці Нікопольське шосе у Кривому Розі сталася аварія.

Новости Днепра про У Кривому Розі зіткнулися фура та легковик: в одного із водіїв струс мозку

Там зіткнулися вантажівка Mercdes-Benz Atego та легковик Daewoo Lanos, водій останнього авто опинився у пастці.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. 

Постраждалого за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували рятувальники.

40-річного чоловіка з попереднім діагнозом “закритий перелом правої ключиці та струс головного мозку” госпіталізували до лікарні.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

Новости Днепра про У Кривому Розі зіткнулися фура та легковик: в одного із водіїв струс мозку

Новости Днепра про У Кривому Розі зіткнулися фура та легковик: в одного із водіїв струс мозку

Будь ласка, будьте уважні та обережні за кермом! 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на трасі Дніпро-Кривий Ріг палала фура (ФОТО).

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Новости Днепра про У Кривому Розі зіткнулися фура та легковик: в одного із водіїв струс мозкуУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі зіткнулися фура та легковик: в одного із водіїв струс мозкуРусский

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