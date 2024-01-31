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  • У Кривому Розі зіткнулися фура та Daewoo: водія затисло в легковику (ФОТО)

У Кривому Розі зіткнулися фура та Daewoo: водія затисло в легковику (ФОТО)

Сьогодні 18:00
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У результаті аварії постраждали дві людини.

Новости Днепра про У Кривому Розі зіткнулися фура та Daewoo: водія затисло в легковику (ФОТО)

Сьогодні, 31 січня, у Кривому Розі на Нікопольському шосе сталася жахлива аварія – там зіткнулися вантажівка MAN та легковий автомобіль Daewoo Lanos.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

У результаті зіткнення водія легковика затисло в салоні. Його діставали ДСНС-ники.

Рятувальники зрізали стійку автомобіля, дістали чоловіка та перенесли його до автомобіля екстреної медичної допомоги, – повідомили в ДСНС.

Також постраждала пасажирка Daewoo Lanos.

Потерпілих госпіталізували до лікарні.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

Новости Днепра про У Кривому Розі зіткнулися фура та Daewoo: водія затисло в легковику (ФОТО)

Новости Днепра про У Кривому Розі зіткнулися фура та Daewoo: водія затисло в легковику (ФОТО)

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Новости Днепра про У Кривому Розі зіткнулися фура та Daewoo: водія затисло в легковику (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Кривому Розі зіткнулися фура та Daewoo: водія затисло в легковику (ФОТО)Русский

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