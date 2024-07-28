У Кривому Розі жінку затримали за поширення комуністичної символіки у соцмережах

Про це повідомляє пресслужба Криворізького районного управління поліції.
На своїй особистій сторінці у забороненій в Україні соцмережі жінка поширювала фотографії з атрибутами комуністичного режиму. Їй повідомлено про підозру.
Слідчі провели обшук за місцем проживання правопорушниці.
Під час слідчих дій у жінки вилучили мобільний телефон та ноутбук, з яких вона поширювала дописи з пропагандою тоталітарного режиму, які містили зображення комуністичної символіки, — йдеться у дописі правоохоронців.
Фігурантці повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) ККУ.
Вчора ми писали про те, що у Новокодацькому районі міста Дніпро на базарі продавали медалі з російським триколором.
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