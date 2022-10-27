У Кривому Розі жінка викинула немовля у вигрібну яму: коментар правоохоронців

Як повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури, багатодітна мати народила живу здорову дитину й викинула її в яму вуличної вбиральні. Згодом тіло немовляти помітили сусіди й викликали правоохоронців.
Поліцейські затримали жінку й повідомили їй про підозру в умисному вбивстві. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу – тримання під вартою. Проводяться слідчі дії. Правоохоронці встановлюють всі обставини смерті дитини.
Зазначається, що раніше жінку позбавили батьківських прав щодо п’ятьох неповнолітніх дітей.
Читайте також:
Автор:
Захищаючи Україну на Донеччині загинув залізничник з Кам'янського.
Увага!
У Кривому Розі вода з-під крану тхне йодом.
У середу, 26 жовтня, о 16:57 на лінію «101» повідомили…