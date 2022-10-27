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  • У Кривому Розі жінка викинула немовля у вигрібну яму: коментар правоохоронців

У Кривому Розі жінка викинула немовля у вигрібну яму: коментар правоохоронців

Сьогодні 15:52
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25 жовтня в одному із районів Кривого Рогу у вигрібній ямі знайшли тіло немовляти.

Новости Днепра про У Кривому Розі жінка викинула немовля у вигрібну яму: коментар правоохоронців

Як повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури, багатодітна мати народила живу здорову дитину й викинула її в яму вуличної вбиральні. Згодом тіло немовляти помітили сусіди й викликали правоохоронців.

Поліцейські затримали жінку й повідомили їй про підозру в умисному вбивстві. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу – тримання під вартою. Проводяться слідчі дії. Правоохоронці встановлюють всі обставини смерті дитини.

Зазначається, що раніше жінку позбавили батьківських прав щодо п’ятьох неповнолітніх дітей.

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Новости Днепра про У Кривому Розі жінка викинула немовля у вигрібну яму: коментар правоохоронцівУкраїнська

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