У Кривому Розі жінка викинула немовля у вигрібну яму: коментар правоохоронців

25 жовтня в одному із районів Кривого Рогу у вигрібній ямі знайшли тіло немовляти.

Як повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури, багатодітна мати народила живу здорову дитину й викинула її в яму вуличної вбиральні. Згодом тіло немовляти помітили сусіди й викликали правоохоронців.

Поліцейські затримали жінку й повідомили їй про підозру в умисному вбивстві. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу – тримання під вартою. Проводяться слідчі дії. Правоохоронці встановлюють всі обставини смерті дитини.

Зазначається, що раніше жінку позбавили батьківських прав щодо п’ятьох неповнолітніх дітей.

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