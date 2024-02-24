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У Кривому Розі згорів гараж з легковиком всередині

Сьогодні 08:22
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У місті Кривий Ріг сталася пожежа на вулиці Юрія Смірнова Тернівського району міста.

Новости Днепра про У Кривому Розі згорів гараж з легковиком всередині

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився вчора, о 16:23.

На місці рятувальники встановили, що всередині гаражу горить майно та легковий автомобіль “Fiat”.

Вогонь вдалося загасити за пів години. Загиблих та травмованих немає.

Вчора ми писали про те, що у Дніпрі навпроти ТРЦ Neo Plaza автівка потрапила під трамвай (ФОТО).

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