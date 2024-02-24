У Кривому Розі згорів гараж з легковиком всередині

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Інцидент трапився вчора, о 16:23.
На місці рятувальники встановили, що всередині гаражу горить майно та легковий автомобіль “Fiat”.
Вогонь вдалося загасити за пів години. Загиблих та травмованих немає.
Вчора ми писали про те, що у Дніпрі навпроти ТРЦ Neo Plaza автівка потрапила під трамвай (ФОТО).
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