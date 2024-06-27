У Кривому Розі збувач зброї запропонував правоохоронцям хабар у розмірі 1000 доларів

У Кривому Розі правопорушник намагався відкупитися від поліцейських.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області з посиланням на матеріали Криворізкого районного управління поліції.

25 червня правоохоронці затримали 39-річного мешканця Кривого Рогу у лісосмузі Тернівського району, де останній намагався продати пістолет.

Під час обшуку у нього виявили та вилучили гроші, отримані в результаті збуту. Тоді правопорушник запропонував поліцейським хабар у розмірі 1000 доларів.

За місцем мешкання чоловіка правоохоронці вилучили більше тисячі патронів та відправили на експертизу.

26 червня слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 (незаконне придбання, зберігання, носіння та збут вогнепальної зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України та внесли відомості в ЄРДР за ч.3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, – повідомили у публікації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині експосадовець сплатить 25 тис гривень штрафу за 25 тисяч доларів хабаря.

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