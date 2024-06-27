Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кривому Розі збувач зброї запропонував правоохоронцям хабар у розмірі 1000 доларів

Сьогодні 09:54
просмотров

У Кривому Розі правопорушник намагався відкупитися від поліцейських.

Новости Днепра про У Кривому Розі збувач зброї запропонував правоохоронцям хабар у розмірі 1000 доларів

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області з посиланням на матеріали Криворізкого районного управління поліції.

25 червня правоохоронці затримали 39-річного мешканця Кривого Рогу у лісосмузі Тернівського району, де останній намагався продати пістолет. 

Під час обшуку у нього виявили та вилучили гроші, отримані в результаті збуту. Тоді правопорушник запропонував поліцейським хабар у розмірі 1000 доларів. 

За місцем мешкання чоловіка правоохоронці вилучили більше тисячі патронів та відправили на експертизу. 

26 червня слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 (незаконне придбання, зберігання, носіння та збут вогнепальної зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України та внесли відомості в ЄРДР за ч.3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, – повідомили у публікації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині експосадовець сплатить 25 тис гривень штрафу за 25 тисяч доларів хабаря.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі збувач зброї запропонував правоохоронцям хабар у розмірі 1000 доларівУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі збувач зброї запропонував правоохоронцям хабар у розмірі 1000 доларівРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кривому Розі внаслідок ДТП таксі перекинуло на узбіччя: постраждала родина
    Новини Дніпра
    Вчора 12:22
    У Кривому Розі внаслідок ДТП таксі перекинуло на узбіччя: постраждала родина

    У Кривому Розі сталася аварія.

    У Кривому Розі фура врізалась у маршрутку: постраждало понад 20 людей
    Новини Дніпра
    24.06.2024 08:55
    У Кривому Розі фура врізалась у маршрутку: постраждало понад 20 людей

    У Кривому Розі сталася аварія за участі фури та маршрутки,…

    Наловив риби більше ніж на 200 тисяч грн: у Кривому Розі спіймали браконьєра
    Новини Дніпра
    10.06.2024 21:28
    Наловив риби більше ніж на 200 тисяч грн: у Кривому Розі спіймали браконьєра

    У Кривому Розі браконьєр піймався поліції після того, як наловив…

    На Дніпропетровщині чоловік вклеїв своє фото в чужий паспорт
    Новини Дніпра
    05.06.2024 10:33
    На Дніпропетровщині чоловік вклеїв своє фото в чужий паспорт

    Поліція Синельниківського району передала до суду справу проти місцевого жителя…

    Наверх