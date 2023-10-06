У Кривому Розі затримали нелюда, який підпалив та викинув у смітник тіло вбитої жінки

Моторошна історія.

Днями на сміттєвому полігоні на Дніпропетровщині зі сміттєвоза вивалився труп жінки. На місце відразу викликали поліцію. Пізніше стало відомо, що загибла орендувала квартиру в Кривому Розі та нещодавно зникла.

Як повідомили у поліції, до смерті жінку забив її співмешканець, з яким вона посварилася 2 жовтня. Від отриманих травм постраждала померла на місці. Ймовірний вбивця вирішив підпалити її тіло та винести на смітник.

Зранку 4 жовтня території Саксаганського району при вивантаженні сміття було виявлено тіло жінки. Нелюда, який забив до смерті та викинув на смітник труп своєї знайомої, затримали.

Правоохоронці за погодженням Криворізькою прокуратурою повідомили йому про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілої.

Нападнику обрано запобіжний захід – тримання під вартою, строком на 60 діб.

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