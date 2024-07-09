У Кривому Розі закликають здавати кров для постраждалих внаслідок ворожої атаки

Мешканців Кривого Рогу просять здати кров для постраждалих від ракетних атак.

Донори всіх груп крові можуть здати кров у КП “ДО станція переливання крові” СП у місті Кривий Ріг. Особлива потреба є в таких групах крові: О(І)Rh(-) і А(II)Rh(+).

Про це повідомили на сторінці КП “ДО станція переливання крові” СП у місті Кривий Ріг у Facebook.

Там просять кожного не залишатися осторонь та поповнювати запаси крові, аби лікарі могли вчасно і у повному обсязі надати допомогу тим, хто цього потребує.

Здати кров у КП “ДО станція переливання крові” СП можна з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 14:00. Адреса: вулиця Медична, 12.

Як підготуватися до здачі крові

За три дні до здавання крові відмовтеся від прийому анальгетиків і аспірину, а також ліків, що їх містять (ці речовини погіршують зсідання крові). Не вживайте алкоголь за 48 годин до здавання крові. Виключіть із раціону жирну, смажену, копчену, молочну їжу, соління.

Нагадаємо, 9 липня в Кривому Розі – День жалоби. Учора, 8 липня, по місту завдали кілька ракетних ударів. Зокрема, постраждало місцеве підприємство. Ракети влучили біля адмінбудівлі. Внаслідок обстрілу загинули 11 людей, ще 28 постраждали, з них 7 – у важкому стані, 18 – мають поранення середньої тяжкості, а двоє – майже видужали.

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