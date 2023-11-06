У Кривому Розі загорілася офісна будівля

На вулиці Криворіжсталі у Кривому Розі в офісному приміщенні сталася пожежа.
Як повідомили в ДСНС, повідомлення надійшло близько 15:18.
Приїхавши на виклик, рятувальники з’ясували, що горить офісне приміщення на першому поверсі чотириповерхової будівлі. Вогнем пошкоджено оздоблення стін, меблі та офісне майно на площі 5 кв. м.
Внаслідок події загиблих та травмованих немає. Співробітники встигли вийти до приїзду надзвичайників.
О 15:35 займання локалізовано та о 15:42 ліквідовано.
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