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У Кривому Розі загорілася офісна будівля

Сьогодні 18:40
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У Кривому Розі гасили пожежу в офісному приміщенні.

Новости Днепра про У Кривому Розі загорілася офісна будівля

На вулиці Криворіжсталі у Кривому Розі в офісному приміщенні сталася пожежа. 

Як повідомили в ДСНС, повідомлення надійшло близько 15:18. 

Приїхавши на виклик, рятувальники з’ясували, що горить офісне приміщення на першому поверсі чотириповерхової будівлі. Вогнем пошкоджено оздоблення стін, меблі та офісне майно на площі 5 кв. м. 

Внаслідок події загиблих та травмованих немає. Співробітники встигли вийти до приїзду надзвичайників. 

О 15:35 займання локалізовано та о 15:42 ліквідовано.

Новости Днепра про У Кривому Розі загорілася офісна будівля

Новости Днепра про У Кривому Розі загорілася офісна будівля

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