У Кривому Розі з’явився найвищий у світі хмарочос Бурдж Халіфа, але є нюанс

У Кривому Розі можна побачити найвищий у світі хмарочос Бурдж Халіфа, який є у Дубай.

Копію відомої споруди встановили на набережній парку ім. Б. Хмельницького на честь 90-річчя «АрселорМіттал Кривий Ріг». Крім найвищої будівлі у світі там також з’явилися такі міні-копії: стадіон НСК «Олімпійський» (Київ), обʼєкт «Укриття» (Чорнобиль), Вежі Полумʼя (Баку), вежа ArcelorMittal Orbit (Лондон) та Георгіївська дзвіниця (Кривий Ріг). При будівництві кожного всесвітньо-відомого об’єкта використовували криворізьку сталь.

Про це повідомляє “Свої Кривий Ріг”.

Тепер у Кривому Розі є нова фотозона. Також це можливість побачити відомі об’єкти на власні очі, але у меншому розмірі.

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