У Кривому Розі з модульного укриття викрали майже усе обладнання

У Кривому Розі викрали майно з двох модульних укриттів.

Про це повідомляє Telegram-канал “На Часі”.

Вчора грабіжники змогли викрасти майже усе, до чого змогли дотягнутися.

Вже по класиці: ані лавок, ані електродротів, ані рубильників, — сказано у дописі.

Раніше грабіжники обнесли укриття біля палацу культури ЦГЗК.

Тоді зловмисники викрали щиток, електродроти та навіть зрізали двері.

Хто стоїть за серією пограбувань поки що невідомо.

Сьогодні ми писали про аварію у Дніпрі на Слобожанському проспекті.

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