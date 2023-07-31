У Кривому Розі вже 2 загиблих та 31 постраждалий, зокрема 4 дітей: в ОВА розповіли, в якому вони стані

Сьогодні вранці росіяни вдарили у Кривому Розі по житловій багатоповерхівці та будівлі навчального закладу.

На жаль, вже відомо про двох загиблих. 31 людина постраждала, серед них четверо дітей.

Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, розповів, в якому вони стані.

За його словами, у постраждалих рвані та різані рани, переломи та мінно-вибухові травми. Стан більшості – задовільний. Двоє важких.

На місці ракетного удару працюють правоохоронці, рятувальники та інші профільні служби.

Слідство СБУ за даним фактом відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (Порушення законів і звичаїв війни).

Рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки людей може перебувати під завалами у Кривому Розі.

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