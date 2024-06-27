У Кривому Розі виявили нелегала з Узбекистану

Сьогодні, 27 червня, працівники Міграційної служби та поліцейські виявили та затримали громадянина Республіки Узбекистан, який жив у Кривому Розі ще з 2015 року. Він порушив міграційне законодавство та не виконав ухвалене рішення про вчасне повернення до країни походження. Також мав протерміновані документи.
Про це повідомили в Міграційній службі Дніпропетровської області.
Зараз нелегал з Узбекистану знаходиться в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства для встановлення особи. Згодом його примусово видворять за межі України.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині виявили нелегала з Білорусі.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі невідомі напали на літніх людей.
18-річний юнак вдарив ножем свого давнього знайомого через давню образу.
В одній із балок Дніпра розташувалося селище Краснопілля. Люди на…
У Кривому Розі військовий ліцей вперше випустив юних захисниць.