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У Кривому Розі виявили нелегала з Узбекистану

Сьогодні 13:14
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У Кривому Розі незаконно проживав нелегал з Узбекистану.

Новости Днепра про У Кривому Розі виявили нелегала з Узбекистану

Сьогодні, 27 червня, працівники Міграційної служби та поліцейські виявили та затримали громадянина Республіки Узбекистан, який жив у Кривому Розі ще з 2015 року. Він порушив міграційне законодавство та не виконав ухвалене рішення про вчасне повернення до країни походження. Також мав протерміновані документи.

Про це повідомили в Міграційній службі Дніпропетровської області.

Зараз нелегал з Узбекистану знаходиться в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства для встановлення особи. Згодом його примусово видворять за межі України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині виявили нелегала з Білорусі.

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