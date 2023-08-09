У Кривому Розі вуличні собаки масово кусають дітей

Сьогодні, 9 серпня, у Тернівському районі Кривого Рогу вуличні собаки двічі нападали на дітей.
Вранці собака вкусив 11-річного хлопчика на стадіоні, коли він біг за м’ячем.
Пізніше того ж дня великий пес покусав дівчинку.
Сьогодні в Тернівському парку мою доньку вкусив собака. Доньку поклали в лікарню, чекаємо на вакцинацію, – повідомила мама дитини.
В обох випадках батьки відвели дітей до лікарні на щеплення від сказу.
Про це повідомляють криворізькі telegram-канали.
Мешканці Кривого Рогу не знають, що робити.
Скільки безпритульних собак по дворах та парках – жесть. Що з ними робити – ніхто не каже. Страшно гуляти з дітьми вулицею. А якщо вигулюєш свого домашнього чотирилапого – взагалі жесть. Питання відкрите. Відповіді немає, – пишуть криворіжці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині у 4 тварин виявили смертельно небезпечну хворобу: що відомо.
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