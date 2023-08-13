У Кривому Розі водій вантажівки “Нова пошта” влаштував серйозну ДТП: що відомо

Аварія сталася на перехресті вулиці Кобилянської та проспекту Миру в Центрально-міському районі Кривого Рога.
Про це повідомляє портал “На часі”.
Відомо, що 60-річний водій 22-тонної вантажівки “Нової пошти” не поступився 52-річному водію Mazda, який рухався головною дорогою.
Внаслідок зіткнення другий водій отримав забиту рану чола, різану рану правої вушної раковини та вивих одного пальця лівої руки. Сильно постраждала і його автівка.
Обидва водії на момент ДТП не були п’яними. Усі деталі та обставини з’ясовують правоохоронці.
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