У Кривому Розі водій вантажівки “Нова пошта” влаштував серйозну ДТП: що відомо

У неділю, 13 серпня, у Кривому Розі сталася серйозна ДТП за участю вантажівки "Нової пошти". На перехресті фура не поступилася дорогою легковому автомобілю Mazda.

Аварія сталася на перехресті вулиці Кобилянської та проспекту Миру в Центрально-міському районі Кривого Рога.

Про це повідомляє портал “На часі”.

Відомо, що 60-річний водій 22-тонної вантажівки “Нової пошти” не поступився 52-річному водію Mazda, який рухався головною дорогою.

Внаслідок зіткнення другий водій отримав забиту рану чола, різану рану правої вушної раковини та вивих одного пальця лівої руки. Сильно постраждала і його автівка.

Обидва водії на момент ДТП не були п’яними. Усі деталі та обставини з’ясовують правоохоронці.

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