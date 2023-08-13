Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Кривому Розі водій вантажівки “Нова пошта” влаштував серйозну ДТП: що відомо

У Кривому Розі водій вантажівки “Нова пошта” влаштував серйозну ДТП: що відомо

Сьогодні 12:33
просмотров

У неділю, 13 серпня, у Кривому Розі сталася серйозна ДТП за участю вантажівки "Нової пошти". На перехресті фура не поступилася дорогою легковому автомобілю Mazda.

Новости Днепра про У Кривому Розі водій вантажівки

Аварія сталася на перехресті вулиці Кобилянської та проспекту Миру в Центрально-міському районі Кривого Рога. 

Про це повідомляє портал “На часі”

Відомо, що 60-річний водій 22-тонної вантажівки “Нової пошти” не поступився 52-річному водію Mazda, який рухався головною дорогою.

Внаслідок зіткнення другий водій отримав забиту рану чола, різану рану правої вушної раковини та вивих одного пальця лівої руки. Сильно постраждала і його автівка. 

Обидва водії на момент ДТП не були п’яними. Усі деталі та обставини з’ясовують правоохоронці. 

Новости Днепра про У Кривому Розі водій вантажівки

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі водій вантажівки Українська Новости Днепра про У Кривому Розі водій вантажівки Русский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі помер рятувальник Віталій Кінц, поранений під час обстрілу Покровська: за його життя боролися майже тиждень
Сьогодні 13:32
У Дніпрі помер рятувальник Віталій Кінц, поранений під час обстрілу Покровська: за його життя боролися майже тиждень

У неділю вночі, 13 серпня, у лікарні Дніпра помер начальник…

Пожежа на Дніпропетровщині: чоловік отримав серйозні опіки, намагаючись врятувати майно з вогню
Новини Дніпра
Сьогодні 12:19
Пожежа на Дніпропетровщині: чоловік отримав серйозні опіки, намагаючись врятувати майно з вогню

У неділю, 13 серпня, у Центрально-Міському районі міста Кривий Ріг…

Містян закликають перебувати в безпечних місцях: Росія з самого ранку тероризує Нікополь обстрілами
Новини Дніпра
Сьогодні 10:34
Містян закликають перебувати в безпечних місцях: Росія з самого ранку тероризує Нікополь обстрілами

Усю ніч, 13 серпня, російські окупанти гатили по Нікополю з…

Залишилися дружина, двоє синів та мати: при звільненні міста Бахмут загинув герой з Дніпропетровщини
Новини Дніпра
Сьогодні 10:13
Залишилися дружина, двоє синів та мати: при звільненні міста Бахмут загинув герой з Дніпропетровщини

У місті Новомосковськ Дніпропетровської області попрощалися із героєм Костянтином Фадєєвим.…

Наверх