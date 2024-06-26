У Кривому Розі внаслідок ДТП таксі перекинуло на узбіччя: постраждала родина

У Кривому Розі сталася аварія.

Про це пишуть СВОЇ.

За попередньою інформацією, ДТП сталося у Центрально-Міському районі. Там на вулиці Дунайській ГАЗель та авто служби таксі “Uklon” їхали в одному напрямку. Коли вантажівка повертала ліворуч, таксист пішов на обгін. За словами очевидців, остання їхала на великій швидкості.

Водій не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок удару таксі перекинуло на узбіччя, а у ГАЗелі відмовили гальма.

У салоні автомобіля “Uklon” знаходилась мати з двома дітьми – 5 та 12 років. Усіх госпіталізували. Попередньо, у жінки рани на обличчі.

Постраждав також водій вантажівки. У нього забій голови, однак від госпіталізації відмовився.

Про стан дітей не повідомляється.

На місці працюють правоохоронці та медики. Інформація оновлюється.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі фура врізалась у маршрутку: постраждало понад 20 людей.

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