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У Кривому Розі влучання в житловий будинок: під завалами люди

Сьогодні 10:15
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По Кривому Рогу вдарили ракетами.

По Кривому Рогу завдали ракетного удару.

За словами заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко, у Кривому Розі є влучання російської ракети в житловий будинок. На місці працюють рятувальники. Під завалами можуть бути люди.

Новости Днепра про У Кривому Розі влучання в житловий будинок: під завалами люди

Місцеві ЗМІ кажуть, що з-під завалів дістали дитину, але офіційної інформації від влади немає.

Крім цього, в місті уражено об’єкти інфраструктури. Масштаби руйнувань встановлюють.

Новости Днепра про У Кривому Розі влучання в житловий будинок: під завалами людиУкраїнська

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