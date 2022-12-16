У Кривому Розі влучання в житловий будинок: під завалами люди

По Кривому Рогу завдали ракетного удару.
За словами заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко, у Кривому Розі є влучання російської ракети в житловий будинок. На місці працюють рятувальники. Під завалами можуть бути люди.
Місцеві ЗМІ кажуть, що з-під завалів дістали дитину, але офіційної інформації від влади немає.
Крім цього, в місті уражено об’єкти інфраструктури. Масштаби руйнувань встановлюють.Яна Юхименко
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