У Кривому Розі вандали розмалювали пам’ятний знак непристойними словами

У Кривому Розі в одному із районів стоїть пам’ятний знак воїнам-водіям БМ-13 «Катюша».
Нещодавно його почали ремонтувати. Але хтось вирішив внести свою долю в ремонт – невідомі намалювали на знаку непристойні слова та малюнки. А також зіпсували кладку на п’єдесталі.
Про це повідомив Ігор Ратінов, голова Довгинцівської райради Кривого Рогу.
У моральному плані особистість вандала огидна і жахлива! Ми об’єднуємось і виганяємо з нашої землі окупантів, а внутрішній ворог ходить поруч! – зазначив він.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в сквері “Прибережному” скейтери руйнують лавочки.
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