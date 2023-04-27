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  • У Кривому Розі вандали розмалювали пам’ятний знак непристойними словами

У Кривому Розі вандали розмалювали пам’ятний знак непристойними словами

Сьогодні 11:40
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Ні розуму, ні фантазії.

Новости Днепра про У Кривому Розі вандали розмалювали пам'ятний знак непристойними словами

У Кривому Розі в одному із районів стоїть пам’ятний знак воїнам-водіям БМ-13 «Катюша».

Нещодавно його почали ремонтувати. Але хтось вирішив внести свою долю в ремонт – невідомі намалювали на знаку непристойні слова та малюнки. А також зіпсували кладку на п’єдесталі.

Новости Днепра про У Кривому Розі вандали розмалювали пам'ятний знак непристойними словами

Новости Днепра про У Кривому Розі вандали розмалювали пам'ятний знак непристойними словами

Про це повідомив Ігор Ратінов, голова Довгинцівської райради Кривого Рогу.

У моральному плані особистість вандала огидна і жахлива! Ми об’єднуємось і виганяємо з нашої землі окупантів, а внутрішній ворог ходить поруч! – зазначив він.

Новости Днепра про У Кривому Розі вандали розмалювали пам'ятний знак непристойними словами

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в сквері “Прибережному” скейтери руйнують лавочки. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі вандали розмалювали пам'ятний знак непристойними словамиУкраїнська

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