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У Кривому Розі в руках 11-річного хлопчика вибухнула батарейка

Сьогодні 14:41
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Постраждалий зараз у лікарні.

Новости Днепра про У Кривому Розі в руках 11-річного хлопчика вибухнула батарейка

У Кривому Розі стався жахливий інцидент – у руках 11-річного хлопчика вибухнула батарейка.

Про це повідомляє видання “Свої”.

Відомо, що постраждалий був вдома разом зі своїм 14-річним братом – він сидів у сусідній кімнаті. Мама дітей у цей час була на роботі.

В якийсь момент хлопчик побачив батарейку, яка лежала на сонці. Як тільки дитина взяла її в руки – батарейка вибухнула.

Постраждалого з серйозними травмами госпіталізували до лікарні. В якому саме стані хлопчик – невідомо.

Батьки, будь ласка, бережіть своїх дітей!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 2-річний хлопчик розгриз капсулу для прання та отруївся.

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Новости Днепра про У Кривому Розі в руках 11-річного хлопчика вибухнула батарейкаУкраїнська

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