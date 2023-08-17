У Кривому Розі в руках 11-річного хлопчика вибухнула батарейка

У Кривому Розі стався жахливий інцидент – у руках 11-річного хлопчика вибухнула батарейка.
Про це повідомляє видання “Свої”.
Відомо, що постраждалий був вдома разом зі своїм 14-річним братом – він сидів у сусідній кімнаті. Мама дітей у цей час була на роботі.
В якийсь момент хлопчик побачив батарейку, яка лежала на сонці. Як тільки дитина взяла її в руки – батарейка вибухнула.
Постраждалого з серйозними травмами госпіталізували до лікарні. В якому саме стані хлопчик – невідомо.
Батьки, будь ласка, бережіть своїх дітей!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 2-річний хлопчик розгриз капсулу для прання та отруївся.
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