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У Кривому Розі в будинку виявили павука, схожого на тарантула (фото)

Сьогодні 08:07
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У Кривому Розі знову зафіксували незвичайного павука.

Новости Днепра про У Кривому Розі в будинку виявили павука, схожого на тарантула (фото)

Помітили павука мешканці одного з будинків на вулиці Червона у Кривому Розі. Вони зафіксували його на фото, яке опублікували у місцевому телеграм-каналі.

Там також зазначили, що членистий схожий на тарантула, який не є отруйним. Однак його не варто чіпати. Зазвичай такі павуки не нападають першими.

Крім того, не варто наближатися до тварини людям, які мають алергічні захворювання.

Що робити, якщо укусив павук:

  • обережно м’якими дотиками промити місце укусу теплою водою із антибактеріальним милом;
  • обробити уражене місце антисептиком;
  • прикласти холод на 10 хвилин;
  • для зменшення набряку тримати кінцівку у підвісному стані;
  • пити багато рідини;
  • для запобігання алергічної реакції прийняти антигістамінний препарат.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині помітили витривалого павука-хижака, який змінює колір (ФОТО).

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