У Кривому Розі в будинку виявили павука, схожого на тарантула (фото)

Помітили павука мешканці одного з будинків на вулиці Червона у Кривому Розі. Вони зафіксували його на фото, яке опублікували у місцевому телеграм-каналі.
Там також зазначили, що членистий схожий на тарантула, який не є отруйним. Однак його не варто чіпати. Зазвичай такі павуки не нападають першими.
Крім того, не варто наближатися до тварини людям, які мають алергічні захворювання.
Що робити, якщо укусив павук:
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині помітили витривалого павука-хижака, який змінює колір (ФОТО).
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