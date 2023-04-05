У Кривому Розі в багатоквартирному будинку загорілися електродроти (ФОТО)

Вогнеборці врятували з задимлених осель трьох дітей та жінку.

Сьогодні, 5 квітня, об 11:53 на лінію «101» повідомили про те, що на вулиці Володимира Терещенка у Кривому Розі в кабельному тунелі п’ятиповерхового житлового будинку горять електродроти.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла на сходовій клітині між третім та четвертим поверхами. Горіли електродроти в кабельному тунелі.

Внаслідок займання виникло сильне задимлення сходової клітини, що в свою чергу унеможливило вільну евакуацію громадян зі своїх осель, розташованих на поверхах вище. Рятувальники евакуювали з задимлених квартир верхніх поверхів трьох дітей та літню жінку.

Займання локалізували о 12:13 та ліквідували о 12:19. Вогонь пошкодив електродроти в кабельному тунелі між третім та четвертим поверхами та вхідні двері до квартири. Загальна площа пожежі склала 2 кв. м.

До місця виклику залучили 11 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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