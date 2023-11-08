У Кривому Розі у квартирі знайшли мертву жінку: її побив до смерті співмешканець

У понеділок, 6 листопада, в одній із квартир на території Довгинцівського району Кривого Рогу виявили мертву 42-річну жінку.
Як встановили правоохоронці, її вбив співмешканець – раніше засуджений 44-річний містянин. Під час сварки підозрюваний побив жінку до смерті.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Чоловіка затримали. 7 листопада слідчі повідомили йому про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження). Триває слідство.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі жінка напала на співмешканця з ножем: їй загрожує до 15 років позбавлення волі.
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