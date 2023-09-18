У Кривому Розі судили військового, який заробляв на онлайн-піратстві американських серіалів

Військовослужбовець заробляв на піратстві серіалів.

Про це йдеться у вироці, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

Як з’ясувало слідство, ще у 2019 криворіжець, який на той момент був військовослужбовцем однієї із військових частин, створив декілька сайтів, куди нелегально залив відомі американські серіали та фільми. Зробив він це не маючи дозволу виробників контенту, тож порушив закон про авторське право.

З дому криворіжець адміністрував сайти «kinogo.со.», «ukrfilm.top», «uafilm.top», куди публікував фільми відомих кінокомпаній.

Зокрема, на одному із сайтів підозрюваний розмістив контент, який належить DisneyEnterprises, Inc. (Disney). За висновком експерта у сфері інтелектуальної власності таким чином заподіяв правовласникам матеріальну шкоду в розмірі 1 274 880,68 гривень. Криворіжець також порушив авторські права, які належать Twentieth Century Fox Film Corporation (Fox). Матеріальна шкода склала 1 274 880,68 гривень. За фільми правовласника Universal City Studio LLLP (Universal) спричинив матеріальну шкоду в розмірі 1 274 880,68 гривень. Warner Вгоs. Entertainment Inc. (Warner) матеріальну шкоду в розмірі 1 274 880,68 гривень. Серед серіалів, які обвинувачений завантажив на свій сайт:

«Battle of the Sexes» («Битва статей» – українською) 2017 року;

«Deadpool 2» («Дедпул 2» – українською) 2018 року;

«Bones: Season 2-8 » («Кістки: Сезон 2-8» – українською) 2006-2012 року випуску;

«Mamma Mia: Here We Go Again!» («Мамма Mia 2» – українською) 2018 року;

«Warehouse 13: Season 1-5» («Сховище 13: Сезон 1-5» – українською) 2008-2014 року;

«The Nun» («Монахиня» – українською) 2018 року;

«Lucifer: Season 1-2» («Люцифер: Сезон 1-2» – українською) 2015-2016 року;

«Arrow: Season 1-5» («Стрела: Сезон 1-5» – українською) 2012-2016 року;

«Nikita: Season 1-4» («Нікіта: Сезон 1-4» – українською) 2010-2013 року;

«The Big Bang Theory: Season 1-8» («Теорія великого вибуху: Сезон 1-8» – укр.) 2007-2015 року;

«The Flash: Season 1-3» («Флеш: Сезон 1» – українською) 2014-2016 року;

«Lethal Weapon: Season 1-2» («Смертельна зброя: Сезон 1-2» – укр.) 2016-2017 року;

Під час досудового розслідування чоловік пішов на угоду з прокурором та визнав свою вину.

Криворіжця, який порушив законодавство про авторські права, визнали винним та призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 34 000 гривень. Крім цього, обвинувачений має сплатити 12 тисяч 125 гривень судового збору.

Також у підсудного на користь держави забрали ноутбук Samsung, з якого він публікував серіали.

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