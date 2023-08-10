У Кривому Розі судили чоловіка, який ухилився від мобілізації: який вирок йому винесли

25-річний мешканець Кривого Рогу отримав повістку, пройшов медичну комісію, але потім проігнорував вимогу приїхати до військової частини.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Жовтневого районного суду Кривого Рогу.

Як пояснив під час засідання обвинувачений, він офіційно працює на “Арселормітталі” у Кривому Розі. Восени 2022 року за місцем роботи йому надійшла повістка з військкомату. Згодом чоловік прийшов до медзакладу, щоб пройти військово-лікарську комісію.

Його визнали придатним до військової служби та сказали чекати особливого розпорядження. Через місяць йому повторно зателефонували з військкомату, але чоловік проігнорував дзвінок, бо відсипався з нічної зміни. Після цього він ще певний час ігнорував повістки та повідомлення від центру комплектування.

Чоловік так і не прибув до військової частини, хоча підстав для відстрочки від призову під час мобілізації військовозобов’язаний не мав.

Згодом його почали розшукувати поліцейські, яких він певний час уникав, але потім все ж з’явився у відділку.

На судовому засіданні громадянин своєї вини не визнав. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з моменту його оголошення. Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що чоловіки в Україні зможуть відмовитися від мобілізації: у Раді зареєстрували відповідний законопроєкт.

Читайте також:

Українська

Автор: