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  • У Кривому Розі судили чоловіка, який добровільно пішов воювати за РФ та поранив цивільного

У Кривому Розі судили чоловіка, який добровільно пішов воювати за РФ та поранив цивільного

Сьогодні 19:19
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Чоловік добровільно пішов воювати до поліції так званої ДНР.

Новости Днепра про У Кривому Розі судили чоловіка, який добровільно пішов воювати за РФ та поранив цивільного

До 15 років ув’язнення засудили у Кривому Розі 33-річного жителя Донеччини, який добровільно пішов воювати за рф .

У лютому 2022 року підсудний вступив до лав незаконних збройних формувань «народної міліції днр» на посаду рядового 3 стрілкового взводу 1 роти 5 батальйону 109 полку.

Під час окупації одного із сіл Херсонщини, обвинувачений в лісі поранив місцевого. Йому інкримінували порушення законів та звичаїв війни.

Засуджений свою вину не визнав. На даний час вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження.

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