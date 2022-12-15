У Кривому Розі спіймали тезку Вілкула, який видавав себе за нього та збирав гроші

У Кривому Розі затримали тезку Вілкула, який вимагав з людей гроші.

Про це розповів в своєму телеграм-каналі Олександр Вілкул.

У минулому місяці СБУ затримала молодика, який видавав себе за Олександра Вілкула та збирав гроші на ЗСУ. Як розповів Вілкул, людей обманював його тезка Олександр з Миколаївщини. Хлопець переселенець, приїхав до Кривого Рогу після початку війни.

Але він вирішив не влаштовувалися на роботу, а почати обманювати людей. Хлопець створив телеграм-канал з іменем Вілкула, а потім купив преміум-акаунт, і почав просити гроші, начебто на ЗСУ.

На щастя, його схопили раніше, ніж він встиг отримати пожертви від людей.

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