У Кривому Розі сьогодні пролунає вибух: що сталося

Сьогодні, 15 вересня, у Кривому Розі пролунає вибух.
Проте підстав для паніки немає – він виробничий та контролюється фахівцями.
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Так, об 11:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі ПрАТ «ІНГЗК» (Інгулецький район).
Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.
Але, будь ласка, не ігноруйте тривоги!
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