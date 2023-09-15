У Кривому Розі сьогодні пролунає вибух: що сталося

Без паніки - усе під контролем!

Сьогодні, 15 вересня, у Кривому Розі пролунає вибух.

Проте підстав для паніки немає – він виробничий та контролюється фахівцями.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Так, об 11:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі ПрАТ «ІНГЗК» (Інгулецький район).

Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.

Але, будь ласка, не ігноруйте тривоги!

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