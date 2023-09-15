Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кривому Розі сьогодні пролунає вибух: що сталося

Сьогодні 09:30
просмотров

Без паніки - усе під контролем!
Новости Днепра про У Кривому Розі сьогодні пролунає вибух: що сталося

Фото умовне.

Сьогодні, 15 вересня, у Кривому Розі пролунає вибух.

Проте підстав для паніки немає – він виробничий та контролюється фахівцями.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Так, об 11:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі ПрАТ «ІНГЗК» (Інгулецький район).

Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.

Але, будь ласка, не ігноруйте тривоги!

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі сьогодні пролунає вибух: що сталосяУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Олігарху із Дніпра Коломойському в ізоляторі вручили третю підозру
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
Олігарху із Дніпра Коломойському в ізоляторі вручили третю підозру

Олігарху із Дніпра Ігорю Коломойському у четвер, 14 вересня, Бюро…

У Дніпрі повідомили про замінування 2 шкіл та 3 вишів: чи знайшли вибухівку
Новини Дніпра
Сьогодні 08:35
У Дніпрі повідомили про замінування 2 шкіл та 3 вишів: чи знайшли вибухівку

Правоохоронці перевірили усі об'єкти.

Росіяни вночі двічі накривали Дніпропетровщину з важкої артилерії: пошкоджено транспортний об’єкт
Новини Дніпра
Сьогодні 07:50
Росіяни вночі двічі накривали Дніпропетровщину з важкої артилерії: пошкоджено транспортний об’єкт

Росіяни продовжують тероризувати Дніпропетровщину.

На Дніпропетровщині 16-річній дівчині відмовили у видачі паспорта: у чому річ
Новини Дніпра
Сьогодні 07:30
На Дніпропетровщині 16-річній дівчині відмовили у видачі паспорта: у чому річ

16-річній мешканці села Мар’янське Дніпропетровської області відмовили у видачі паспорта.…

Наверх