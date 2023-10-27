У Кривому Розі собаки покусали дитину: це вже не вперше

У Кривому Розі у Тернівському районі двоє собак накинулися на дитину і покусали її.
Про це повідомили місцеві мешканці у соцмережі.
Зазначається, що собак ніхто не дратував, а вони просто накинулися на дитину.
Близько 18:00 собаки на вулиці Бірюзова між 7 та 8 будинками покусали дитину. І це не перший випадок. Собак ніхто не дратував, просто накинулись 2 собаки, – написали містяни.
Важливо: якщо вас вкусив собака, то треба звернутися до лікарні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі бродяча лисиця напала на домашню собаку.
Читайте також:
Автор:
Адміни каналу пропонували повний спектр послуг: від оформлення документів до…
Через службову недбалість двох офіцерів військова частина понесла 500 тисяч…
Хлопця, який зник у Кривому Розі, знайшли на вокзалі у…
Рівень небезпеки - перший, жовтий.