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У Кривому Розі собаки покусали дитину: це вже не вперше

Сьогодні 18:11
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Сталося це вчора, 26 жовтня, близько 18:00.

Новости Днепра про У Кривому Розі собаки покусали дитину: це вже не вперше

У Кривому Розі у Тернівському районі двоє собак накинулися на дитину і покусали її.

Про це повідомили місцеві мешканці у соцмережі.

Зазначається, що собак ніхто не дратував, а вони просто накинулися на дитину.

Близько 18:00 собаки на вулиці Бірюзова між 7 та 8 будинками покусали дитину. І це не перший випадок. Собак ніхто не дратував, просто накинулись 2 собаки, – написали містяни.

Новости Днепра про У Кривому Розі собаки покусали дитину: це вже не вперше

Важливо: якщо вас вкусив собака, то треба звернутися до лікарні. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі бродяча лисиця напала на домашню собаку.

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Новости Днепра про У Кривому Розі собаки покусали дитину: це вже не впершеУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі собаки покусали дитину: це вже не впершеРусский

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