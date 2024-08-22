У Кривому Розі шукають зниклу 15-річну дівчину

Криворізькі поліцейські розшукують 15-річну Злату Пузиніну.
21 серпня близько 13.30 дівчина вийшла з дому та до теперішнього часу не повернулась.
Прикмети: зріст 160-165 см, худорлявої статури, темно-руде волосся.
Була одягнена у короткі бежеві шорти, чорний топ із завʼязками на спині, рожеві кросівки.
Прохання до всіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування дівчини, 2009 року народження, повідомити за телефоном: 067-568-90-99 або 102.
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