У Кривому Розі школи готують до очного навчання

Військовою адміністрацією Кривого Рогу враховуючи покращення становища на їхньому напрямку фронту, було поставлено завдання розпочати підготовку до очного навчання.

Начальник Військової адміністрації міста Олександр Вілкул запропонував вже після новорічних канікул дозволити школам, дитячим садочкам, ДЮСШ, музичним школам та іншим закладам перейти до більш традиційного навчання. Проте, це стосується лише тих закладів, де є укриття.

Про це повідомив радник Начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Пискун.

Крім цього, за закладами залишається право вибору: шляхом голосування батьки та педагоги вирішуватимуть який режим навчання їм підходить – онлайн чи очний.

На сьогодні вже у 74 освітніх закладах ремонти укриттів завершені. Ще в 18 тривають і мають завершитись до кінця року.

Бажаючі повернутися за парти є. А остаточне рішення прийматимуть на рівні міста, виходячи із ситуації з енергетикою, інтенсивністю обстрілів та загальною обстановкою.