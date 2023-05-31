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  • У Кривому Розі СБУ затримала агентку фсб: збирала розвіддані та фіксувала наслідки російських ударів

У Кривому Розі СБУ затримала агентку фсб: збирала розвіддані та фіксувала наслідки російських ударів

Сьогодні 13:43
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У Кривому Розі Служба безпеки України затримала інформаторку фсб.

Новости Днепра про У Кривому Розі СБУ затримала агентку фсб: збирала розвіддані та фіксувала наслідки російських ударів

Ще на початку повномасштабного вторгнення рф жінка підтримала агресора і неодноразово висловлювалась про це серед оточуючих. У такий спосіб вона потрапила у поле зору фсб, яка згодом дистанційно залучила її до співпраці проти України.

Як повідомляє пресслужба СБУ, жінка збирала для окупантів розвіддані про місця базування та маршрути переміщення Сил оборони у Кривому Розі. Також вона фіксувала наслідки російських повітряних ударів по місту. Отриману інформацію передавала ворогу через Telegram.

У результаті загарбники використовували ці дані для коригування та підготовки повітряних атак на Кривий Ріг.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру. Вона перебуває під вартою. Жінці загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ масово розсилає дніпрянам смс-повідомлення: навіщо.

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Новости Днепра про У Кривому Розі СБУ затримала агентку фсб: збирала розвіддані та фіксувала наслідки російських ударівУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі СБУ затримала агентку фсб: збирала розвіддані та фіксувала наслідки російських ударівРусский

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