У Кривому Розі рятують двох молодих чоловіків, які підірвалися на російській міні

Як повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА, у полі поблизу села Іванівка двоє чоловіків, 24 та 18 років, натрапили на російську міну. Вона здетонувала, через вибух місцеві жителі дістали тяжкі поранення. Один постраждалий втратив обидві ноги, інший отримав поранення грудної клітини та мінно-вибухові травми. Обох госпіталізували до лікарні у Кривому Розі.
Це п’ятий випадок підриву мирних людей на російській вибухівці тільки за минулий тиждень. Лише за сім днів міни, залишені росіянами, забрали життя одного жителя Херсонщини, ще 5 – поранені, – йдеться в повідомленні Херсонської ОВА.
Зазначимо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінії “101” або “102”!
Бережіть своє життя!
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