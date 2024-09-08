У Кривому Розі розшукують 16-річного Богдана Чумакова

У Кривому Розі розшукують 16-річного підлітка Богдана Чумакова.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Хлопець пішов до школи 5 вересня, та досі його місцезнаходження невідоме.

Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст 169 см, худорлявої статури, коротке темне волосся.

Був одягнений: кофта чорна, чорні спортивні штани, спортивні чорні кросівки.

Якщо Вам відома будь-яка інформація про місцеперебування неповнолітнього Богдана Чумакова, 2008 року народження, просимо повідомити до відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції, — йдеться у дописі правоохоронців.

Також ви можете зателефонувати за телефоном: 096 956 54 49 або на гарячу лінію 102.

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