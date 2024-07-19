У Кривому Розі раптово перестала працювати Нова Пошта: у чому справа

У деяких регіонах України перестали працювати відділення Нової Пошти, у тому числі на Дніпропетровщині.

Місцеві Telegram-канали Кривого Рогу повідомили про те, що Нова Пошта тимчасово не працює.

За попередньою інформацією, містяни скаржаться на те, що не можуть забрати чи відправити посилки.

О 09:10 у Telegram-каналі Нової Пошти повідомили про причини того, чому їхні відділення зненацька припинили роботу.

У звʼязку із деякими програмними оновленнями стався технічний збій в роботі системи із обслуговування клієнтів, – йдеться у дописі.

У пресслужбі зазначили, що причину збою вже з’ясували та наразі проводять роботи над усуненням проблеми. Роботу поштових відділень буде відновлено найближчим часом.

Як тільки піднімемось – обовʼязково проінформуємо, – написали у публікації.

UPD: о 10:12 роботу відновлено:

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