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У Кривому Розі раптово перестала працювати Нова Пошта: у чому справа

Сьогодні 10:03
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У деяких регіонах України перестали працювати відділення Нової Пошти, у тому числі на Дніпропетровщині.

Новости Днепра про У Кривому Розі раптово перестала працювати Нова Пошта: у чому справа

Місцеві Telegram-канали Кривого Рогу повідомили про те, що Нова Пошта тимчасово не працює. 

Новости Днепра про У Кривому Розі раптово перестала працювати Нова Пошта: у чому справа

За попередньою інформацією, містяни скаржаться на те, що не можуть забрати чи відправити посилки. 

О 09:10 у Telegram-каналі Нової Пошти повідомили про причини того, чому їхні відділення зненацька припинили роботу.

У звʼязку із деякими програмними оновленнями стався технічний збій в роботі системи із обслуговування клієнтів, – йдеться у дописі.

У пресслужбі зазначили, що причину збою вже з’ясували та наразі проводять роботи над усуненням проблеми. Роботу поштових відділень буде відновлено найближчим часом.

Як тільки піднімемось – обовʼязково проінформуємо, – написали у публікації.

UPD: о 10:12 роботу відновлено: 

Новости Днепра про У Кривому Розі раптово перестала працювати Нова Пошта: у чому справа

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Новости Днепра про У Кривому Розі раптово перестала працювати Нова Пошта: у чому справаУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі раптово перестала працювати Нова Пошта: у чому справаРусский

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