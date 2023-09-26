У Кривому Розі пролунав вибух: що наразі відомо

Сьогодні, 26 вересня, близько 6:25 у Кривому Розі пролунав вибух.

Про це повідомляли місцеві Telegram-канали.

Пізніше цю інформацію підтвердив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Він закликав містян нічого не знімати та не викладати в інтернет.

Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет, – написав Вілкул.

Зазначимо, раніше у Повітряних силах повідомляли, що є загроза застосування балістичного озброєння!

Чекаємо на офіційну інформацію!

Тривога триває, будь ласка, будьте у безпечних місцях!

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