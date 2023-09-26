У Кривому Розі пролунав вибух: що наразі відомо

Про це повідомляли місцеві Telegram-канали.
Пізніше цю інформацію підтвердив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Він закликав містян нічого не знімати та не викладати в інтернет.
Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет, – написав Вілкул.
Зазначимо, раніше у Повітряних силах повідомляли, що є загроза застосування балістичного озброєння!
Чекаємо на офіційну інформацію!
Тривога триває, будь ласка, будьте у безпечних місцях!
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