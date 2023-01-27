У Кривому Розі пожежа забрала життя жінки та чоловіка

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що займання виникло всередині 3-кімнатної квартири, яка розташована на другому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.
Пожежу локалізували о 00:49 та ліквідували о 01:10.
На жаль, у квартирі вогнеборці виявили чоловіка та жінку без ознак життя.
До гасіння займання залучили 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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