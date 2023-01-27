У Кривому Розі пожежа забрала життя жінки та чоловіка

У п'ятницю, 27 січня, о 00:23 на лінію «101» повідомили про те, що на вулиці Черкасова у Кривому Розі з квартири багатоповерхівки йде густий дим.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що займання виникло всередині 3-кімнатної квартири, яка розташована на другому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

Пожежу локалізували о 00:49 та ліквідували о 01:10.

На жаль, у квартирі вогнеборці виявили чоловіка та жінку без ознак життя.

До гасіння займання залучили 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Читайте також:

Українська

Автор: