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У Кривому Розі пожежа забрала життя жінки та чоловіка

Сьогодні 11:58
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У п'ятницю, 27 січня, о 00:23 на лінію «101» повідомили про те, що на вулиці Черкасова у Кривому Розі з квартири багатоповерхівки йде густий дим.
Новости Днепра про У Кривому Розі пожежа забрала життя жінки та чоловіка

Фото ілюстративне.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що займання виникло всередині 3-кімнатної квартири, яка розташована на другому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

Пожежу локалізували о 00:49 та ліквідували о 01:10.

На жаль, у квартирі вогнеборці виявили чоловіка та жінку без ознак життя.

До гасіння займання залучили 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про У Кривому Розі пожежа забрала життя жінки та чоловікаУкраїнська

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