У Кривому Розі пожежа допомогла викрити нарколабораторію (ВІДЕО)

17 вересня до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир на території Тернівського району.
Коли вогонь загасили, правоохоронці оглянули житло та виявили там корпус гранати Ф-1, запал, набої, електронні ваги, 5 каністр з рідиною для виготовлення психотропів, скляні колби та інші речові докази.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Поліцейські встановили, що цю квартиру винаймав раніше судимий 36-річний містянин, однак після пожежі він переховувався від поліції. 13 листопада зловмисника затримали та повідомили йому про підозру. Наступного дня фігуранту обрали запобіжний захід.
Слідчі заходи проходили в рамках кримінальних проваджень, відкритих за ч. 1 ст. 263 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.
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