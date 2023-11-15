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У Кривому Розі пожежа допомогла викрити нарколабораторію (ВІДЕО)

Сьогодні 15:29
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У Кривому Розі чоловік в орендованій квартирі облаштував нарколабораторію для виготовлення метамфетаміну.

Новости Днепра про У Кривому Розі пожежа допомогла викрити нарколабораторію (ВІДЕО)

17 вересня до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир на території Тернівського району.

Коли вогонь загасили, правоохоронці оглянули житло та виявили там корпус гранати Ф-1, запал, набої, електронні ваги, 5 каністр з рідиною для виготовлення психотропів, скляні колби та інші речові докази.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Поліцейські встановили, що цю квартиру винаймав раніше судимий 36-річний містянин, однак після пожежі він переховувався від поліції. 13 листопада зловмисника затримали та повідомили йому про підозру. Наступного дня фігуранту обрали запобіжний захід.

Слідчі заходи проходили в рамках кримінальних проваджень, відкритих за ч. 1 ст. 263 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

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Новости Днепра про У Кривому Розі пожежа допомогла викрити нарколабораторію (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У Кривому Розі пожежа допомогла викрити нарколабораторію (ВІДЕО)Русский

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