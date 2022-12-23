У Кривому Розі посадили фейкового мінувальника

Криворожанину, який замінував будинок, оголосили вирок.

Про це повідомили в пресслужбі Тернівського районного суду Кривого Рогу.

Відомо, що ще на початку червня 2021 року криворожанин зателефонував до поліції та повідомив про мінування будинку на вулиці Тимірязєва. У вироці суду зазначено, що зробив він це через особисту неприязнь та ненависть до працівників поліції, а також щоб посіяти паніку серед містян.

Звичайно, замінування було фейковим. Цього разу жартівника вдалося затримати. Уже у суді чоловік визнав свою провину та розкаявся. Судді визнали його винуватим в скоєнні злочину.

Тепер жартівник проведе 2 роки у в’язниці, а ще заплатить 1269 гривень штрафу рятувальникам, які тоді виїздили перевіряти мінування будинку.

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