У Кривому Розі посадили фейкового мінувальника

Про це повідомили в пресслужбі Тернівського районного суду Кривого Рогу.
Відомо, що ще на початку червня 2021 року криворожанин зателефонував до поліції та повідомив про мінування будинку на вулиці Тимірязєва. У вироці суду зазначено, що зробив він це через особисту неприязнь та ненависть до працівників поліції, а також щоб посіяти паніку серед містян.
Звичайно, замінування було фейковим. Цього разу жартівника вдалося затримати. Уже у суді чоловік визнав свою провину та розкаявся. Судді визнали його винуватим в скоєнні злочину.
Тепер жартівник проведе 2 роки у в’язниці, а ще заплатить 1269 гривень штрафу рятувальникам, які тоді виїздили перевіряти мінування будинку.
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Яна Юхименко
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