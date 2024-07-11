У Кривому Розі попрощалися з двома жінками, які загинули внаслідок обстрілу 8 липня

Вчора, 10 липня, у Кривому Розі попрощалися з працівницями ГЗК, які загинули внаслідок ракетного удару 8 липня.

43-річна Оксана Довбня до 2016 року працювала вихователькою у дитячому садку, а згодом стала працівницею Метінвесту. 8 липня, після першого вибуху, вона кинулася допомагати пораненим. На жаль, під час другого ворожого удару по підприємству вона загинула.

Про це повідомили в місцевому телеграм-каналі “Свої Кривий Ріг”.

Рідні та близькі згадують Оксану Довбню як добру, світлу і чуйну людину.

«Це дуже велика втрата, яку ми не можемо пережити. Це сама добра, світла і чуйна людина. Попри обстріли вийти допомагати іншим», — поділилася керівниця Катерина.

Вчора, 10 липня, у Кривому Розі попрощалися також з Тетяною Красильниковою, яка під час ракетного удару по підприємству була на роботі у соцвідділі. Їй було 39 років. У жінки залишилися чоловік та 9-річний син.

Рідні та близькі згадують Тетяну як світлу, хорошу людину і досвідченого спеціаліста.

«Вона завжди посміхалася. Це дуже світла та хороша людина була, досвідчений спеціаліст. Ми як дізналися, усі плакали», – розповіла колега Оксана Хухрій.

Тетяну Красильникову провели в останню путь у Храмі Святого мученика Іоанна.

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