Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кривому Розі помітили масове поселення вухастих сов (ФОТО)

Сьогодні 19:33
просмотров

У Кривому Розі помітили містечко сов.

Новости Днепра про У Кривому Розі помітили масове поселення вухастих сов (ФОТО)

У наших краях вухасті сови зустрічаються досить часто, але в містах ці птахи рідко трапляються на очі. Ну а у Кривому Розі помітили ціле містечко цих птахів. 

Про це пишуть у спільноті на Facebook Природа Криворіжжя.

Вухата сова. Колонія, 129 кв, – йдеться у дописі.

У містах сови зустрічаються, але не так часто і не масово. Селяться ці птахи у гніздах інших пернатих, а саме – сорок. Іноді містяни готують для совенят помешкання, розвішуючи старі відра, набиті хмизом. На подив, сови не проти такої допомоги зі сторони людей.

Харчуються сови переважно мишоподібними гризунами. У нас в області відомо не менше 30 місць скупчень сов. У наших місцях холод для сов не страшний, а голод – велика проблема.

Новости Днепра про У Кривому Розі помітили масове поселення вухастих сов (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі помітили масове поселення вухастих сов (ФОТО)Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпропетровській області чоловік вижив після падіння з 5-го поверху
Новини Дніпра
Сьогодні 17:26
У Дніпропетровській області чоловік вижив після падіння з 5-го поверху

У Нікополі на Дніпропетровщині чоловік вижив після падіння з 5-го…

На Дніпропетровщині 200 га землі передали у приватні руки за підробленими документами
Новини Дніпра
Сьогодні 16:01
На Дніпропетровщині 200 га землі передали у приватні руки за підробленими документами

Прокуратура повернула державі землі сільськогосподарського призначення вартістю 40 млн грн.

У Кривому Розі чули серію вибухів: офіційний коментар
Новини Дніпра
Сьогодні 14:48
У Кривому Розі чули серію вибухів: офіційний коментар

Не ігноруйте тривоги!

Двоє військових, які були в полоні, повернулися на Криворіжжя під час найбільшого обміну
Новини Дніпра
Сьогодні 13:21
Двоє військових, які були в полоні, повернулися на Криворіжжя під час найбільшого обміну

У рамках одного із найбільших обмінів з полону повернулися два…

Наверх