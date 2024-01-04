У Кривому Розі помітили масове поселення вухастих сов (ФОТО)

У наших краях вухасті сови зустрічаються досить часто, але в містах ці птахи рідко трапляються на очі. Ну а у Кривому Розі помітили ціле містечко цих птахів.
Про це пишуть у спільноті на Facebook Природа Криворіжжя.
Вухата сова. Колонія, 129 кв, – йдеться у дописі.
У містах сови зустрічаються, але не так часто і не масово. Селяться ці птахи у гніздах інших пернатих, а саме – сорок. Іноді містяни готують для совенят помешкання, розвішуючи старі відра, набиті хмизом. На подив, сови не проти такої допомоги зі сторони людей.
Харчуються сови переважно мишоподібними гризунами. У нас в області відомо не менше 30 місць скупчень сов. У наших місцях холод для сов не страшний, а голод – велика проблема.
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