У Кривому Розі помітили личинки рідкісного бражника з Червоної Книги (ФОТО)

У Кривому Розі сфотографували незвичайних яскравих гусениць.

Фотографію опублікували декілька днів тому у Facebook-спільноті “Комахи України”.

Виявляється, що вони – потомство рідкісного бражника, який називається “Мертва голова” та занесений до Червоної Книги.

За словами авторки фото, на фото личинка з більш вираженим помаранчевим кольором готується до лялькування – глибокого сну, під час якого гусениця у ході розвитку перетворюється на метелика.

До речі, у понеділок 1 липня один з бражників на фото залялькувався – відео опублікувала авторка у тій самій спільноті та розповіла особливості лялькування гусениці.

На порталі Червоної Книги України йдеться, що лялечки “мертвої голови” чутливі до холоду, взимку часто гинуть.

Мертва голова – єдиний представник свого виду в Україні. Раніше бражник не вважався рідкісним, однак у зв’язку з погодними умовами, а також антропогенними чинниками, його популяція значно зменьшилася.

Зазвичай він зустрічається на полях, городах, рідколіссях. Живляться соком дерев або бджолиним медом, більш активний у сутінках. Особливість “мертвої голови” в тому, що він може пересуватися на значні відстані, мігруючи з місця на місце.

У заповідниках України пасивно охороняється.

Щодо розмноження та розведення цього виду інформації немає, однак авторка фото з личинками повідомила у коментарях до допису, що самостійно розводить цей вид.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі помітили рідкісну комаху, яка занесена до Червоної Книги (ФОТО).

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