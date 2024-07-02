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  • У Кривому Розі помітили личинки рідкісного бражника з Червоної Книги (ФОТО)

У Кривому Розі помітили личинки рідкісного бражника з Червоної Книги (ФОТО)

Сьогодні 09:20
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У Кривому Розі сфотографували незвичайних яскравих гусениць.

Новости Днепра про У Кривому Розі помітили личинки рідкісного бражника з Червоної Книги (ФОТО)

Фотографію опублікували декілька днів тому у Facebook-спільноті “Комахи України”. 

Виявляється, що вони – потомство рідкісного бражника, який називається “Мертва голова” та занесений до Червоної Книги.

За словами авторки фото, на фото личинка з більш вираженим помаранчевим кольором готується до лялькування – глибокого сну, під час якого гусениця у ході розвитку перетворюється на метелика. 

До речі, у понеділок 1 липня один з бражників на фото залялькувався – відео опублікувала авторка у тій самій спільноті та розповіла особливості лялькування гусениці.

Новости Днепра про У Кривому Розі помітили личинки рідкісного бражника з Червоної Книги (ФОТО)

На порталі Червоної Книги України йдеться, що лялечки “мертвої голови” чутливі до холоду, взимку часто гинуть. 

Мертва голова – єдиний представник свого виду в Україні. Раніше бражник не вважався рідкісним, однак у зв’язку з погодними умовами, а також антропогенними чинниками, його популяція значно зменьшилася. 

Зазвичай він зустрічається на полях, городах, рідколіссях. Живляться соком дерев або бджолиним медом, більш активний у сутінках. Особливість “мертвої голови” в тому, що він може пересуватися на значні відстані, мігруючи з місця на місце. 

Новости Днепра про У Кривому Розі помітили личинки рідкісного бражника з Червоної Книги (ФОТО)

Фото з Червоної Книги України

У заповідниках України пасивно охороняється. 

Щодо розмноження та розведення цього виду інформації немає, однак авторка фото з личинками повідомила у коментарях до допису, що самостійно розводить цей вид. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі помітили рідкісну комаху, яка занесена до Червоної Книги (ФОТО).

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Новости Днепра про У Кривому Розі помітили личинки рідкісного бражника з Червоної Книги (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Кривому Розі помітили личинки рідкісного бражника з Червоної Книги (ФОТО)Русский

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