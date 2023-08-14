У Кривому Розі побачили “інопланетну” істоту: що це

Вона стрибає, хоча не має лап.

Нещодавно у Кривому Розі місцеві мешканці побачили “інопланетну” істоту.

Дивна личинка, не маючи лап, стрибала по асфальту.

Фото у ФБ-спільноті “Комахи України” опублікував Ярослав Балащак. Чоловік поцікавився, що це.

У коментарях під дописом йому повідомили, що це звичайна лялечка оси-паразита Latibulus argiolus.

Оса-їздець з групи Іхневмоніди, відкладає яйця в гніздо інших ос, її личинка їсть личинку іншої оси й лялькується в її шкірці, а потім лялечка паразитичної оси прямо в шкірці з’їденої личинки вистрибує з гнізда й мандрує, – написав Ігор Омельчук.

Тому якщо побачите щось подібне – не лякайтеся!

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