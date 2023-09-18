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  • У Кривому Розі після трьох місяців обмежень скасують графіки подачі води

У Кривому Розі після трьох місяців обмежень скасують графіки подачі води

Сьогодні 18:06
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У Кривому Розі та районі прибирають обмеження на використання води.

Новости Днепра про У Кривому Розі після трьох місяців обмежень скасують графіки подачі води

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Олександр Вілкул.

Обмеження на використання води ввели у Кривому Розі ще 6 червня, після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС. Понад три місяці у місті діяв режим тотальної економії. 

З 19 вересня у місті знімаються всі обмеження щодо водопостачання. Включно з довколишніми селами, які під’єднані до Кривого Рогу та промисловістю і автомийками.

 
Міська забудова, і багатоповерхівки, і приватний сектор переводилися на “автомат” з ручного керування весь минулий тиждень. Система теплопостачання вже на 80% заповнена водою, бо тепло це також вода. Десь 65% – поки що це вода КРЕСу та Макартів, 35% – вода Інгульця, – зазначив Вілкул.

Наразі воду до міста постачають три водогони з КРЕСу, збудовані місцевим водоканалом. На черзі ще три магістралі, які допоможуть закачати воду з Інгульця до водосховища “Південне”. 

З 19 вересня також скасують усі графіки, а відключення можливі у разі аварійних чи ремонтних робіт. 
 
Водночас містян попереджають про те, що після трьох місяців включень/вимкнень і, відповідно, гідроударів система не в ідеальному стані і знадобиться якийсь час для її балансування.

Мешканці сіл, з подачі води звертайтеся до своїх сільських голів, старост та комунальних підприємств. Місто подачу воді забезпечить.
 

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